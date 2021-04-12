Вячеслав Лебедев: Большинство уголовных дел о побоях прекращаются судами

Большинство уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении побоев прекращаются судами. Об этом говорится в статье председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, которая будет опубликована в "Российской газете".

Дела о незначительных побоях - а к ним можно также отнести и дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью - рассматриваются в порядке частного обвинения. Это означает, что потерпевший должен самостоятельно обращаться в суд. Нередко у человека не принимают заявление, если ему не хватило юридических знаний грамотно составить документ. Но если процесс удалось начать, все равно в большинстве случаев дело прекращается по различным основаниям.

"В 2020 году судами рассмотрены уголовные дела о нанесении побоев в отношении 3393 лиц, из них осуждены 1629 лиц, или 48%, прекращены уголовные дела в отношении 1725 лиц, или 51%, оправданы 22 лица, или 1%, - говорится в статье Вячеслава Лебедева. - Кроме того, за этот же период рассмотрены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении 4670 лиц, из них осуждены 1620 лиц, или 35%, прекращены уголовные дела в отношении 2831 лица, или 61%, оправданы 175 лиц, или 4%".

Также Вячеслав Лебедев отметил, что при реабилитации по уголовным делам частного обвинения, если обвиняемый оправдан или уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям, процессуальные издержки могут быть взысканы с потерпевшего. "Тем самым процедура частного обвинения возлагает на потерпевшего дополнительное финансовое бремя", - подчеркнул председатель Верховного суда России.

К делам частного обвинения относятся дела о клевете и побоях. Если переводить юридические формулы на обычный язык, то к побоям относятся также дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. С точки зрения закона, пощечина, не оставившая следа, считается побоями, а удар кулаком, от которого остался синяк или пошла кровь из носа, относится уже к причинению легкого вреда здоровью. Хотя, на взгляд обывателя, и то, и то являются побоями.

"В общей сложности менее 13% поданных потерпевшими в суд заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения привели к осуждению обвиняемого", - сообщил Вячеслав Лебедев.

Он напомнил, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, отменяющий институт частного обвинения. Предполагается, что потерпевшие по таким делам смогут обращаться в полицию.

Полностью статью Вячеслава Лебедева читайте в ближайшем номере "Российской газеты"