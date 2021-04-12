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Видео: Белый Орел Марк Тишман покинул телешоу "Маска"

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    12.04.2021, 09:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ НТВ Фото: youtube.com/ НТВ
Фото: youtube.com/ НТВ

В очередной раз поредели ряды второго сезона рейтингового музыкального шоу "Маска": на вчерашнем, девятом, этапе мероприятия вылетел Белый Орел. В образе которого успешно скрывался 41-летний певец и телеведущий Марк Тишман.

Фото: youtube.com/ SUPER_VHS
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Белый Орел сразился с Носорогом и Неваляшкой (владельцев масок которых нам предстоит узнать) и, по решению жюри, выбыл.

При этом никто из экспертов не смог "вычислить" Марка: предполагались Игорь Верник, Никита Джигурда, Гоша Куценко, стриптизер Тарзан, Оскар Кучера, Николай Трубач, Дмитрий Харатьян и так далее - и всё мимо.

Поэтому когда Тишман скинул покровы, Филипп Киркоров, как заведено, был ошарашен открывшейся правдой. Да и остальные члены жюри были удивлены не менее.

Как признался Марк, с целью ввести экспертов в заблуждение он планомерно пел разными голосами, и ни разу - своим.

Марк Тишман родился в 1979-м в Махачкале. Занял второе место на "Фабрике звезд 7", лауреат ряда фестивалей. Четыре года подряд входил в чарт "100 самых красивых людей Москвы".

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