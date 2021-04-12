Знакомьтесь: внук Юрия Гагарина (сын дочери космонавта Галины), генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик. Родился в 1989 году, окончил факультет государственного управления МГУ, получил кандидатскую степень в Плехановском университете, пробовал баллотироваться в депутаты.

Два года назад возглавил Хабаровский аэропорт.

На этом посту не дал ни одного интервью "о личном" российским изданиям. "Родина" не стала исключением. "Выражаю свою признательность за предложение о публикации. К сожалению, принять его в ближайшем будущем не представляется возможным ввиду крайней занятости", - вежливо ответил на наш официальный запрос внук Гагарина.

Свою родственную связь с Гагариным новый генеральный директор афишировать, конечно, не собирался. Но куда деться от внешнего сходства с дедом...

Юрий всегда избегал публичности. Его страницы в социальных сетях практически пусты.

- Я только сейчас узнал, что он внук Гагарина, - признается дипломный руководитель Юрия, замдекана факультета госуправления МГУ Геннадий Купряшин. - Познакомились, когда он учился на втором курсе, а я преподавал этому курсу "Основы государственного и муниципального управления". Парень запомнился общительным и одновременно скромным. Вместе с тем для меня были очевидны его лидерские качества. Когда на семинарских занятиях я предлагал студентам деловую игру, Юра почти всегда был лидером команды. Диплом он готовил по теме "Основные принципы и модели территориального устройства России", смело поставил ряд дискуссионных вопросов.

В 2017 году Юра успешно защитил кандидатскую "Трансформации социально-экономической системы России: вторая половина XIX - начало XXI вв.". А двумя годами позже стал руководителем обновленного хабаровского аэропорта. Свою родственную связь с Гагариным афишировать, конечно, не собирался. Но куда деться от внешнего сходства с дедом...

- Да, он действительно внук Юрия Гагарина, но это все, что пока можем вам сказать, - пресс-служба аэропорта устало отбивалась от корреспондентов. Сегодня уже и самые настойчивые смирились: Юрий Константинович продолжает держать дистанцию во всем, что касается гагаринской темы. И это, если отбросить в сторону репортерский азарт, вызывает уважение.