"Вышел едва живым": Владимир Пресняков рассказал, как переболел COVID

Советский, российский певец и актер Владимир Пресняков-младший переболел коронавирусом. Причем, как признался артист, только что отметивший 53-летие, заражение протекало в крайне тяжелой форме.

"Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым", - передает слова артиста KP.RU.

Как отметил исполнитель, люди не понимают, "насколько это серьезно и плохо". "Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме", - поделился Пресняков.

Добавив, что "если бы не Наташа (певица Наталья Подольская, супруга Владимира - прим. "Кинократии"), я не знаю, как бы закончилась моя болезнь". Ведь это именно жена буквально заставила певца поехать в больницу.

"Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: "Чувачок, положение очень серьезное!" Я чудом выкарабкался", - вспоминает артист.

Владимир Пресняков родился 29 марта 1953 года в Свердловске в семье солистов ВИА "Самоцветы". С 12 лет пел в церковном хоре. В 13 выступал с группой "Круиз", исполняя собственные песни. Сольную карьеру начал в 15 - в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле.

Тотальная слава - 1986-й, с песен в кинокартине "Выше Радуги", где снялся в эпизоде. Дебютный альбом вышел в 1988-м.