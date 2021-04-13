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13.04.2021 16:30
Рубрика: Спорт

Александр Кожевников: СКА за сезон - пять с минусом

Текст: Илья Соболев
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подытожил выступление питерского СКА в сезоне 2020/2021. Команда Валерия Брагина дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА с общим счетом 2-4.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Показалось, в шестом матче питерцам не доставало эмоций…

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Пятый матч серии ЦСКА - СКА вошел в топ-5 самых долгих в истории КХЛ

Александр Кожевников: Им больше не хватило игры вратаря. Сам себе фактически забил. И ведь это у него не в первый раз. По ходу сезона он таких ляпов много допускал. И сразу у команды неуверенность. Надо отыгрываться, а ЦСКА играет по схеме 1-2-2. Трудно их пройти, учитывая опыт москвичей. Там же молодых два-три человека только. Остальные в финале в позапрошлом году играли.

Чего глобально не хватило СКА в этой серии, чтобы выйти в финал?

Александр Кожевников: Реализации большинства не хватило. Посмотрите, как играл в большинстве против ЦСКА "Локомотив" на предыдущей стадии. Если не могут забить, они по двое-трое на "пятаке" стояли, закрывали видимость вратарю. У СКА этим занимался всего один человек. И то, не на "пятаке" стоял, а в стороне. Кто забивает в большинстве, тот выигрывает матч. Вот и все.

В целом, как оценить этот год для Петербурга?

Александр Кожевников: Для СКА сезон успешный. Молодежь накатали, дай Бог, чтобы никто не ушел. И тогда они на следующий год покажут свою мощь. Ребята набрались опыта, узнали, что такое плей-офф, атакующий хоккей. Думаю, они его и будут придерживаться.

Что скажете о работе Валерия Брагина?

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Александр Кожевников: Хоккей ЦСКА дает результат, и ничего тут не поделаешь

Александр Кожевников: Дошли до финала конференции - хорошая работа. Пятерку с минусом можно поставить.

Индивидуально кто больше всех у СКА впечатлил?

Александр Кожевников: Подколзин, Морозов - здорово себя проявили. Еще два защитника у них хороших растут. А ведь это только начало. СКА правильно сделал, что стал обкатывать ребят с самого старта сезона, несмотря на результат. Молодежь доказала, что это было правильно решение.

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