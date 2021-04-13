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Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу

Новости
    13.04.2021, 20:13
Текст:   Олег Усков
Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File
Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File

55-летняя британская писательница, сценарист и кинопродюсер Джоан Роулинг анонсировала выход своей новой детской книги. И это не свежая глава из мира Гарри Поттера.

Как передает NBC, речь идет о "Рождественской свинье" (The Christmas Pig) - истории о приключениях мальчика по имени Джек, который отправляется искать свою любимую пропавшую игрушечную свинку, которую Джек полагает своим лучшим другом. То есть все герои - совершенно новые.

На прилавках магазинов "Свинья" Роулинг появится 12 октября.

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