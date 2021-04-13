Эксперт назвал причины растущих осложнений при COVID-19 у пожилых

Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы держит под контролем, то и риски перенести коронавирус в тяжелой форме снижаются. Об этом рассказала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

"Имеющиеся у нас данные указывают на опасность неконтролируемой артериальной гипертонии для возрастных пациентов с коронавирусом, - цитирует эксперта РИА Новости. - Поэтому так важно не допускать ошибок в лечении уже имеющихся заболеваний. Для пожилых людей медицинский контроль жизненно необходим".

Основной совет - обращаться к лечащему врачу при любом появившемся симптоме, любом изменении состояния здоровья. Не менее важно и четко следовать выданным рекомендациям. Особенно это актуально для пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, то есть заболеваниями, которые требуют ежедневного приема лекарств для стойкой ремиссии, добавила Надежда Рунихина.

Ранее сообщалось, что генетическая предрасположенность во многом определяет продолжительность жизни человека. Внешние факторы - стресс или питание - влияют на этот показатель в гораздо меньшей степени. Такие выводы ученые сделали на основании 20-летнего исследования.