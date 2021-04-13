Эстафета олимпийского огня впервые проходит без зрителей

Этап эстафеты олимпийского огня в японской префектуре Осака впервые в истории Игр проходит в усеченном формате без использования общественных дорог и участия зрителей. Такие меры были приняты организаторами по просьбе администрации региона, где в последние дни обострилась эпидемиологическая обстановка.

Каждому из факелоносцев необходимо пройти дистанцию в двести метров в мемориальном парке "Экспо-70". В общей сложности в мероприятии, которое продлится с 13 по 14 апреля, примут участие 180 бегунов. Каждый из них может пригласить понаблюдать за происходящим не более четырех человек, в том числе членов своих семей.

Сегодня в Осаке было выявлено рекордное число новых пациентов с положительными пробами на COVID-19, сообщает телерадиокомпания NHK. Местные специалисты впервые за период пандемии зарегистрировали там более одной тысячи инфицированных. При этом суточный прирост заразившихся коронавирусом на территории всей Японии составляет более двух тысяч человек.