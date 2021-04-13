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Рубрика: Спорт

Эстафета олимпийского огня впервые проходит без зрителей

Текст: Александр Ленин (Токио)
Этап эстафеты олимпийского огня в японской префектуре Осака впервые в истории Игр проходит в усеченном формате без использования общественных дорог и участия зрителей. Такие меры были приняты организаторами по просьбе администрации региона, где в последние дни обострилась эпидемиологическая обстановка.
Фото: PHILIP FONG / POOL / AFP Фото: PHILIP FONG / POOL / AFP
Фото: PHILIP FONG / POOL / AFP

Каждому из факелоносцев необходимо пройти дистанцию в двести метров в мемориальном парке "Экспо-70". В общей сложности в мероприятии, которое продлится с 13 по 14 апреля, примут участие 180 бегунов. Каждый из них может пригласить понаблюдать за происходящим не более четырех человек, в том числе членов своих семей.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде

Сегодня в Осаке было выявлено рекордное число новых пациентов с положительными пробами на COVID-19, сообщает телерадиокомпания NHK. Местные специалисты впервые за период пандемии зарегистрировали там более одной тысячи инфицированных. При этом суточный прирост заразившихся коронавирусом на территории всей Японии составляет более двух тысяч человек.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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