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13.04.2021,  
17:05
Текст:  Антон Валагин

Французской подлодке пересадят нос

На верфи Nalal Group в Шербуре началась операция стыковки носовой части выведенной из эксплуатации атомной подлодки Saphir с кормовыми отсеками однотипной АПЛ Perle, сильно пострадавшей во время пожара на верфи.

Фото: Donbass Today / youtube.com
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Минобороны Франции рассматривало четыре варианта дальнейшей участи сгоревшей подлодки - в том числе ее утилизацию. В итоге остановились на трансплантации носовых отсеков от другой субмарины, Saphir, выведенной из боевого состава флота в 2019 году.

Для уникальной операции создана цифровая модель подлодки - она поможет точно состыковать все коммуникации и позволит монтажникам заранее отрепетировать свои действия.

После пересадки носа длина Perle увеличится на 1,4 метра - это объем соединительных коробов для кабелей и трубопроводов, - водоизмещение корабля вырастет на 68 тонн. Увеличившееся внутреннее пространство будет использовано для расширения жилых отсеков экипажа.

Возвращение подлодки в строй намечено на 2023 год.

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