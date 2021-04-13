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13.04.2021 12:07
Рубрика: Digital

Голосовой помощник Siri назвал дату нового анонса Apple

Текст: Иван Черноусов

Голосовой помощник Apple - Siri - назвал дату ближайшего крупного мероприятия компании. Оно пройдет 20 апреля.

Фото: apple.com
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"Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино", - сказала Siri. Но как отмечает издание Macrumors.com, на официальном сайте компании пока не указано никаких новых ивентов.

В этом году "яблочная" компания пока не проводила никаких анонсов, но большинство инсайдеров сходятся во мнении, что Apple может показать новые iPad Pro. Устройство станет первым девайсом с мини-светодиодными экраном, что обеспечит ему более высокую яркость и контрастность по сравнению с OLED-дисплеями.

Digital Технологии

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