Голосовой помощник Siri назвал дату нового анонса Apple

Голосовой помощник Apple - Siri - назвал дату ближайшего крупного мероприятия компании. Оно пройдет 20 апреля.

"Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино", - сказала Siri. Но как отмечает издание Macrumors.com, на официальном сайте компании пока не указано никаких новых ивентов.

В этом году "яблочная" компания пока не проводила никаких анонсов, но большинство инсайдеров сходятся во мнении, что Apple может показать новые iPad Pro. Устройство станет первым девайсом с мини-светодиодными экраном, что обеспечит ему более высокую яркость и контрастность по сравнению с OLED-дисплеями.