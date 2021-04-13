Игорь Краснов обсудил с генпрокурором Казахстана вопросы экстрадиции

В Москве прошла встреча Генпрокурора России Игоря Краснова с Генеральным прокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Среди приоретных тем сотрудничества прокуратур двух государств Игорь Краснов назвал сферу уголовного судопроизводства. В том числе, по его словам, это касается противодействия преступлениям с использованием информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях. А также вовлечение несовершеннолетних в деятельность опасную для их жизни и здоровья.

Как отметил Краснов, объединение усилий прокуроров должно способствовать обеспечению принципа неотвратимости наказания.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Он также заявил о готовности к обсуждению проблемных вопросов в этой области. По словам Генпрокурора России, необходимо разработать механизм оперативного разрешения возникающих при исполнении запросов о выдаче и правовой помощи по уголовным делам.

Пользуясь случаем, Игорь Краснов пригласил Гизата Нурдаулетова на конференцию генеральных прокуроров европейских государств, которая планируется в Санкт-Петербурге в июле этого года.

Он также поблагодарил своего коллегу за поддержку в работе над Декларацией генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря. Подписание этого документа как раз и планируется "на полях" конференции в Санкт-Петербурге.