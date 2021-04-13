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13 апреля 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 13 апреля 2021 года № 110-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 31 марта 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:

"с 15 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;

с 29 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года.";

2) в приложении 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом:

строки 15, 19, 37, 50, 57 признать утратившими силу;

дополнить строкой 60 следующего содержания:

"60. ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №3"".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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