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13.04.2021,  
12:48
Текст:  Антон Валагин

Какую боевую технику можно купить в России

Время от времени на сайтах объявлений, автосайтах и специализированных ресурсах появляются сообщения о продаже броневиков и другой списанной военной техники - вплоть до танков. "Популярная механика" подготовила обзор того, что можно свободно купить и использовать, не опасаясь преследований со стороны закона.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Самая популярная конверсионная машина - БРДМ-2. Легкий разведывательный броневик выпускался в 1963-1989 годах в больших количествах - всего было собрано почти 10 тысяч машин. Дополнительным плюсом БРДМ является ее способность плавать. Конверсионные фирмы готовы переделать броневик хоть в рыбацкий домик с полным приводом, хоть в затянутый в кожу мобильный офис. При этом матчасть останется прежней - 140-сильный бензиновый двигатель ГАЗ-41 с изрядным аппетитом. Стоимость гражданского варианта БРДМ-2 начинается от двух миллионов рублей и верхнего предела не имеет. Порой встречаются объявления о продаже БРДМ-1 - ее, как правило, не тюнингуют.

БТР-80 с двигателем КамАЗ - огромная и тяжелая машина (длина 7,6 метра, вес 13,6 тонны), ездить по дорогам общего пользования на ней трудно. Вдобавок для управления бронетранспортером необходимо иметь права тракториста-машиниста категории А4, а стоимость прилично тюнингованного БТР начинается от 7,5 миллиона рублей.

На ПТС (плавающий транспортер самоходный) по асфальтированным дорогам ездить вообще нельзя - гусеничная машина весом 24,2 тонны разрушает покрытие. Зато на бездорожье равных ей нет: плавает, преодолевает любую грязь, рвы и канавы, а в кузов помещается грузовик.

БТР-60 в силу почтенного возраста выставляется на продажу крайне редко и стоит дорого - от двух миллионов рублей. Зато он намного легче современного собрата - "всего" 9,9 тонны. Тюнингованных версий не встречается - обычно продают демилитаризованные отреставрированные машины.

Фото: bomberpilot / wikimedia.org
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Самая редкая бронемашина - БТР-152 на базе ЗиС-151. Хотя их выпустили тиражом более 12 тысяч экземпляров, было это очень давно и большая часть транспортеров утилизирована. Этот БТР тоже не тюнингуют, стоимость восстановленной машины начинается от 1,5 миллиона рублей.

Если поискать, можно купить и танк. Легкий Т-70 образца 1941 года попадается даже на ходу. На дорогу на нем тоже не выедешь, но на даче погонять можно. Стоит такая машина от пяти миллионов рублей.

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бронетехника
Фото: USAHEC/wikipedia.org
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