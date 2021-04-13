Указ главы Республики Крым от 13 апреля 2021 года № 85-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезды членов сборных команд Республики Крым в возрасте до 14 лет в составе организованных групп до восьми человек, на выезд женской команды АНО "Академия футбола Крыма" для участия в турнире в г. Казань в период с 28 апреля по 30 апреля 2021 года в рамках "Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма" и в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "футбол", на выезд хоккейной команды "Легион 2008" (г. Симферополь) для участия в финальных соревнованиях Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова, которые пройдут в период с 18 апреля по 25 апреля 2021 года в деревне Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области, на выезд команд для участия в Открытом турнире по футболу "Кубок Волги" среди мальчиков 2009 года рождения, который пройдет в период с 25 апреля по 2 мая 2021 года в городе Казань, на выезд команд для участия во Всероссийском турнире "Поле Славы боевой" среди детских футбольных команд среди мальчиков 2006, 2007 года рождения, который пройдет в период с 27 апреля по 4 мая 2021 года в городе Новороссийск, на выезд команд для участия в турнире по футболу "КИДС опен-7" среди мальчиков 2006, 2007 года рождения, который пройдет в период с 29 апреля по 3 мая 2021 года в городе Крымск, на выезд команд для участия в Открытом турнире по футболу "Кубок Волги" среди мальчиков 2008 года рождения, который пройдет в период с 1 мая по 8 мая 2021 года в городе Казань, предусмотренных в рамках "Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма", на выезд команды Школьного спортивного клуба "Вымпел" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гвардейская школа № 1" Симферопольского района Республики Крым для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 4 мая по 24 мая 2021 года в поселке Сукко города Анапа Краснодарского края на территории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Смена", на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года, с учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Крым и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", в части организации работы по комплектованию (наполняемости) отрядов не более 75 % от проектной вместимости организации, а также наличия санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Руководителям организаций, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, проинформировать организаторов детского отдыха субъектов Российской Федерации о необходимости предоставления при заездах в оздоровительные

организации результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР детьми и сопровождающими их лицами, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







