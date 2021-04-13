Минфин Китая оштрафовал 19 компаний за высокие цены на лекарства

В Китае 19 фармацевтических компаний оштрафованы за нарушение закона о бухгалтерской отчетности и искусственное завышение цен на медикаменты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

Подчеркивается, что после многочисленных жалоб местных жителей началась проверка 77 компаний, торгующих лекарствами. В итоге удалось выявить ряд основных проблем, включая использование фальшивых чеков и счет-фактур, неправильное ведение бухгалтерии. Теперь к нарушителям будут применены административные санкции.

Минимальный штраф за такие правонарушения составляет 4,5 тысячи долларов США, а максимальный - 7,6 тысячи долларов.