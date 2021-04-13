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13.04.2021,  
14:34
Текст:  Алексей Брусилов

На Украине мобилизовали даже школьные автобусы

Украинские военные будут разъезжать по Донбассу в желтом школьном автобусе КАВЗ-39765. Одно такое транспортное средство было замечено на железнодорожном эшелоне, перевозящем различную технику на Донбасс. Состав прибыл на станцию Розовка.

Такая, с позволения сказать, маскировка вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие возмущены провокационными действиями ВСУ. В самом деле, если что-то пойдет не так, всегда можно будет потом заявить, что обстреляли гражданскую машину.

Фото: Alf van Beem / wikimedia.org
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Другие же участники едко шутят, отмечая, что киевские чиновники в погонах вынуждены мобилизовать для нужд войны все, что способно двигаться, даже обычный мирный транспорт.

В принципе украинские формирования уже были замечены ранее в похожих деяниях, так, в разгар боевых действий колонна медицинских ГАЗ-66 с соответствующей символикой занималась буксировкой спаренных малокалиберных автоматических пушек ЗУ-23-2. Если говорить о данном эшелоне, то на платформах присутствует и другая не военная техника, вроде автобуса "Богдан", внедорожников и др.

Много и боевой техники: бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, легких гусеничных транспортеров МТ-ЛБ, зенитных орудий.

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