Названа причина смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича

Причиной смерти солиста "золотого", классического состава одной из самых известных в СССР групп "Песняры" Леонида Борткевича стал сахарный диабет.

Об этом в беседе с RT рассказал коллега музыканта Валерий Скорожонок.

"Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лёни", - говорит Скорожонок. Добавив: "Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо "Песняров". Это был солист №1".

Борткевич скончался 13 апреля в Минске на 72-м году жизни - за полтора месяца до дня рождения. Печальнейшая новость появилась на официальной странице солистов "Песняров" в Facebook.