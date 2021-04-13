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13 апреля 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 13 апреля 2021 года № 154 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 13 апреля 2021 г.
Опубликован 13 апреля 2021 г.
Вступает в силу 14 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить в пункте 5 слова ", гражданам в возрасте 60 лет и старше";

1.2. Заменить в подпункте 17.1 слова "указанными в пункте 5 указа" на "указанными в пунктах 5, 2514 указа";

1.3. Заменить в подпункте 19.5 слова "предусмотренных пунктами 31, 4, 13, 14 указа" на "предусмотренных пунктами 31, 4, 13, 14, 2514 указа";

1.4. Дополнить пунктом 2514 следующего содержания:

"2514. Обязать работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 14.04.2021 по 30.04.2021, за исключением:

случаев совершения прогулок, посещения объектов торговли (в непосредственной близости от места проживания), аптек и аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, педагогическим работникам и работникам организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области, обеспечить направление в Фонд социального страхования Российской Федерации перечней застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, раздельно за периоды с 14 апреля по 27 апреля 2021 года и с 28 апреля по 30 апреля 2021 года.".

2. Указ вступает в силу с 14 апреля 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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