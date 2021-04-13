Новым замглавы Минцифры стал Александр Шойтов

Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Александр Шойтов. Распоряжение правительства подписано 12 апреля 2021 года.

Шойтов будет заниматься вопросами информационной безопасности и созданием ПО, компьютерного и телекоммуникационного оборудования для государственных нужд. Также он будет курировать федпроект "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

За плечами нового замглавы Минцифры - руководство с 2017 года Академией криптографии РФ, до 2021 года проходил военную службу. В 2020 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.