Окаменелости скунса времен динозавров найдены в Чили

В Чили палеонтологи раскопали окаменелые останки существа, которое они идентифицировали в качестве древнейшего скунса. Примечательно, что это раннее млекопитающее обитало в эпоху динозавров примерно 72-74 миллиона лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports of the Nature, а коротко о нем рассказывает CBC News. Открытие совершили исследователи из Чилийского университета.

Окаменелости были обнаружены в чилийской Патагонии, регионе, известном подобными находками, недалеко от знаменитого национального парка Торрес-дель-Пайне. Уточняется, что в руки ученых попала часть окаменелой челюсти существа, которое эксперты назвали скунсовидным. Находка вскоре займет свое место в музейной экспозиции.

Это было примитивное млекопитающее, которое относилось к ныне вымершему и крайне редкому семейству. Дело в том, что у него было всего пять зубов. По этой особенности новый вид и получил название. Ученые "окрестили" его Orretherium tzen, что означает "пятизубый зверь" в переводе с греческого и местного языков, слова из которых были использованы.

По мнению палеонтологов, это примитивное животное было ровесником динозавров и обитало от 72 до 74 миллионов лет назад в верхнемеловом периоде, в конце мезозойской эры. Судя по полученным данным, оно было травоядным.

Кстати, обнаружение челюсти такого существа стало дополнительным доказательством теории о том, что млекопитающие населили эту часть Южной Америки намного раньше, чем считалось прежде.

Ученые отмечают, что в прошлом году в этом же регионе были найдены окаменелые останки другого необычного ископаемого существа, которое получило название Magallanodon baikashkenke. Оно было похоже на грызуна и тоже являлось примитивным млекопитающим. У него было всего четыре зуба. Это животное обитало в период от 38 до 46 миллионов лет назад. Ученые считают, что Orretherium tzen мог быть своего рода переходным звеном эволюции.

Возможно, между ним и Magallanodon baikashkenke даже будет обнаружена некоторая эволюционная связь. На это намекает малое количество зубов у представителей обоих видов, например. Добавим, что Magallanodon относился к роду млекопитающих из вымершей группы Gondwanatheria и являлся уникальным в своем роде, единственным видом.

Ученые допускают, что найденное скунсовидное существо Orretherium tzen поможет раскрыть эволюционную загадку Gondwanatheria - давно вымерших ранних млекопитающих, сосуществовавших с динозаврами.