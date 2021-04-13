В Твери директора колледжа будут судить за присвоение выплат

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера колледжа транспорта и сервиса.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, работники образовательного учреждения подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Следствие, в частности, выяснило, что в 2018 - 2020 годах директор и главбух колледжа забирали у подчиненных работников часть начисленных им стимулирующих и прочих выплат.

- Таким образом, директор и главный бухгалтер колледжа похитили путем присвоения денежные средства в наличной и безналичной форме на сумму свыше двух миллионов 799 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - пояснили в региональном СК.

Выявили преступную схему сотрудники ФСБ и полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.