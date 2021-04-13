Глава гордумы принял участие в съезде муниципальных образований

13 апреля глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в десятом съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области.

На съезде обсуждалась роль представительных органов муниципальных образований в становлении и развитии депутатского контроля.

Главе городского самоуправления был вручен диплом за победу городской думы Калуги в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области.