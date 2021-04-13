Новый пешеходный мост появится на участке строящегося МЦД-4

На Горьковском направлении МЖД между станциями Серп и Молот и Нижегородская, расположенными в столице, вместо одноуровневого пешеходного перехода возводится новый пешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Сооружение обеспечит безопасный и комфортный переход железнодорожных путей для жителей прилегающих районов, соединив Смирновскую и Нижегородскую улицы. Для удобства маломобильных граждан мост оснастят лифтами.

В настоящее время установлены опоры и первый пролет моста над железной дорогой длиной 56 метров. Второй пролет моста будет располагаться вдоль дороги. Завершить строительство планируется в текущем году. Кроме того, на данном участке возводится конкорс в составе нового ТПУ Серп и Молот, который будет выполнять в том числе транзитную функцию. Им смогут пользоваться не только пассажиры, но и жители прилегающих районов для безопасного перехода с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

"В рамках проекта развития МЦД одноуровневые переходы замещаются подземными тоннелями и конкорсами. В 2021 году мы построим 14 разноуровневых переходов: восемь на станциях Киевского направления будущего МЦД-4, по одному в Балашихе и на участке Москва-Курская - Нижегородская, в Печатниках и на Щукинской МЦД-2. Также завершится реконструкция транзитного тоннеля на остановочном пункте Тимирязевская МЦД-1", - сообщил начальник МЖД Михаил Глазков.