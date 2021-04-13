Собянин поручил начать подготовку к новому отопительному сезону

Вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года рассмотрен сегодня на заседании президиума правительства Москвы. По итогам обсуждения мэр города Сергей Собянин поручил начать подготовку жилого фонда, социальных объектов и объектов энергетики к прохождению будущего осенне-зимнего периода. За период подготовки городским службам предстоит провести профилактические осмотры и ремонт инженерных систем и оборудования 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станций, котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.

Запланирован профилактический осмотр свыше 13 тыс. км водопроводных и свыше 9тыс. км канализационных сетей, почти 7,5 тыс. км газовых сетей и 338 газораспределительных пунктов.

Будет проведена проверка готовности к отопительному периоду свыше 73 тыс. жилых и нежилых зданий, в том числе порядка 8,9 тыс. объектов социальной сферы.

Подготовительные работы должны быть завершены до 25 августа 2021 г.

Готовность к пуску тепла на социальные объекты должна быть обеспечена к 1 сентября, а к массовому пуску тепла - к 15 сентября 2021 года.

В рамках подготовки к зиме будет также отремонтировано около 23 млн. кв.м улично-дорожной сети, 34 мостовых сооружений. Для содержания дорог в зимний период подготовят порядка 18,3 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и более 32 тыс. средств малой механизации.

Утилизация снега будет производиться на 56 стационарных и 38 мобильных снегоплавильных пунктах суммарной мощностью 635 тыс. куб.м снега в сутки. Будет сформировано порядка 1,5 тыс. аварийных бригад, подготовлено более 1,8 тыс. аварийных источником электро- и теплоснабжения. Кроме того, произведен капитальный ремонт инженерных систем в более 2 тыс. многоквартирных домов.