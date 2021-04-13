В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому

С сегодняшнего дня в Москве открывается возможность вакцинации на дому для жителей, состоящих на надомном обслуживании. Таких москвичей 120 тысяч. Тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время и сделает прививку. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч. Все они являются подопечными соцработников, которые кроме помощи маломобильным москвичам на дому с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации в столице", - рассказала Ракова.

Всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник Департамента здравоохранения Москвы. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше -18 С.

Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.