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13.04.2021 17:04
Рубрика: Власть

В Москве пройдут масштабные противопаводковые учения

Текст: Ирина Огилько

В Москве в среду, 14 апреля, пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС, вызванной пропуском паводка. Об этом объявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

МЧС подсчитало материальный ущерб от паводков

В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

По тактическому замыслу, в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация свыше 60 человек.

"В учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.

Напомним, что пока, по данным оперативных служб, в столице стабильная ситуация с паводком.

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