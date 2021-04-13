За звание лучшего ветврача в столице будут бороться более 500 специалистов

На этой неделе в столице стартовали отборочные этапы конкурса профессионального мастерства среди ветеринарных врачей "Московские мастера - 2021". Заявки на участие в нем подали более 500 специалистов. Об этом рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

"Этот конкурс является отличной площадкой, где каждый желающий может заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные качества и поделиться опытом. К тому же, это прекрасный стимул для того, чтобы совершенствоваться и стремиться к получению новых знаний", - рассказал он.

Традиционно конкурс проводится по двум направлениям: "Ветеринарный врач по лечебной работе" и "Ветеринарный врач - ветсанэксперт". До конца апреля завершатся отборочные этапы. В мае пройдут полуфиналы. 25 мая встретятся ветеринарные врачи по лечебной работе. 27 мая будут соревноваться специалисты по ветсанэкспертизе. Соревнования пройдут на базе учебного центра ГБУ "Мосветобъединение".

Финал пройдет в июле в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К.И. Скрябина, где трое полуфиналистов поборются за звание лучшего по профессии "Ветеринарный врач". Помимо главного приза, награды вручат специалистам в трех номинациях: "Самый молодой участник конкурса", "Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы", "За преданность выбранной профессии". Победителей наградят грамотами и памятными подарками.

Напомню, конкурс "Московские мастера" по профессии ветеринарный врач проводят в столице более 20 лет. Состязания делают профессию более привлекательной для студентов и молодых специалистов. Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте комитета.