Три человека погибли во время пожара в забайкальском поселке

В поселке городского типа Новокручининский Читинского района произошел пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия в 4:31 по местному времени. Строение было полностью охвачено огнем. В ходе тушения в доме нашли тела трех человек: мужчины и женщины 1968 года рождения и ребенка 2018 года рождения.

Справиться с пожаром удалось к пяти утра. Здание выгорело полностью. Причину возгорания устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности.