В Приамурье подожгли два автомобиля депутатов

В городе Белогорске Амурской области ночью неизвестные подожгли два автомобиля иностранного производства, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила 13 апреля в 3:23 по местному времени. Горели машины, стоящие на улице Никольской. К месту происшествия были направлены девять огнеборцев и две единицы техники.

Открытое горение пожарные ликвидировали, не допустив распространения огня на рядом стоящее здание. Предположительная причина пожара - поджог.

В прокуратуре Амурской области заявили, что обе машины принадлежат депутатам Белогорского городского Совета народных депутатов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий.