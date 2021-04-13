Орские нефтепереработчики нарастили производство АИ-95 на 277%

В несколько раз нарастил выпуск продукции по итогам марта Орский нефтеперерабатывающий завод. За последний месяц предприятие увеличило производство автобензина АИ-95 на 277 процентов, а реактивного топлива - на 450 процентов.

Как сообщила пресс-служба компании "Орскнефтеоргсинтез" (дочернее предприятие АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева, входит в промышленно-финансовую Группу "САФМАР"), в марте выпуск АИ-95 вырос на 6,05 тысяч тонн, а топлива РТ - на 42,4 тысячи тонн.

Столь значительное увеличение объема выпуска автобензина АИ-95 и топлива РТ в марте 2021-го по сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с перераспределением внутри продуктовой корзины в пользу высокомаржинального топлива. Во многом это обусловлено восстановлением спроса на качественные нефтепродукты после снятия ограничений на перемещение, введенные в марте прошлого года в связи с пандемией коронавируса.

При этом общий объем переработки сырья составил порядка 353 тысяч тонн, объем выпуска светлых нефтепродуктов - 265 тысяч тонн. Произведено более 65,8 тысячи тонн автобензинов, около 135 тысяч тонн дизельного топлива, 19 тысяч тонн битума. Глубина переработки в отчетном периоде составила 83,22 процентов, выход светлых нефтепродуктов - 75,08 процента.

Орский НПЗ получил возможность производить продукцию, соответствующую современным экологическим стандартам, благодаря реализации масштабной Программы реконструкции и модернизации заводских мощностей. Сегодня на заводе активно реализуется проект "Комплекс замедленного коксования": выполнена большая работа по контрактации оборудования для установок замедленного коксования и гидроочистки дизельного топлива, начаты строительно-монтажные работы. Завершение этого и других проектов модернизации обеспечит повышение конкурентоспособности и прибыльности предприятия.