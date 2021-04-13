Пермячка погасила долг ради восхождения на Килиманджаро

Предпринимательницу из Перми суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за несвоевременный демонтаж торгового объекта. Но женщина не стремилась погасить долг, несмотря на то, что судебные приставы ей о нем периодически напоминали.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в конечном итоге судебным приставам удалось убедить предпринимательницу погасить долг. Решающим аргументом стало предупреждение о возможном ограничении в праве выезда за пределы РФ. Оказалось, что в этом году пермячка наконец-то решилась реализовать свою давнюю мечту - покорить высочайший пик Африки - гору Килиманджаро.

После погашения долга исполнительное производство в отношении женщины было прекращено, и она смогла вылететь в Танзанию.