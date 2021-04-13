В Дзержинске отца заподозрили в похищении шестилетней дочери

В Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней. В похищении ребенка подозревают ее родного отца, иностранца.

Как сообщает СК по региону, 10 апреля из квартиры на улице Ленина отец забрал свою шестилетнюю дочь без ее согласия и согласия бывшей жены. Вместе с девочкой он проследовал в неизвестном направлении. Сейчас обоих ищет полиция и волонтеры.

Следователи уточняют, что ребенок ростом 130 сантиметров, худощавого телосложения. У девочки светло-русые волосы и голубые глаза. Обладающих любой информацией о местонахождении ребенка просят связаться со следователем по телефону +79200695020.