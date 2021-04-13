В Йошкар-Оле жителя дома убило упавшим с крыши рубероидом

Следователи возбудили уголовное дело о гибели мужчины, на которого с крыши одного из домов в Йошкар-Оле упал рулон рубероида.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, на крыше здания рабочие для проведения ремонта разгрузили кровельный материал. Один из рулонов рубероида скатился и упал на проходившего внизу 64-летнего жильца дома. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.