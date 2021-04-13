Жителя Самары задержали за систематическое избиение троих детей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, который систематически истязал троих детей. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

По версии следствия, отец, будучи пьяным, постоянно избивал дома своих родных детей двух и восьми лет. Также он наносил побои 15-летнему пасынку. Такие семейные "разборки" продолжались весь прошлый год.

Так что к концу 2020 года суд лишил отца родительских прав. А его супругу, мать троих детей, ограничили в родительских правах. Специалисты службы семьи знали, что семья неблагополучная.

Сейчас горе-отец задержан. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи дадут правовую оценку действиям специалистов службы семьи, которые должны были присматривать за этой семьей.