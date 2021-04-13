Новосибирский губернатор: Все участники Парада Победы будут вакцинированы

Празднование Дня Победы в Новосибирской области в этом году пройдет в традиционном формате, но с безусловным соблюдением всех санитарных и противоэпидемиологических мер. Об этом на заседании областного оргкомитета "Победа" заявил губернатор региона Андрей Травников.

"Наша основная задача - провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность, в первую очередь, ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились в изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов Парада Победы", - отметил глава области.

Вместе с тем ежегодную акцию "Бессмертный полк" снова решено провести в онлайн-формате. "Несмотря на то что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация в соседних регионах и в мире в целом не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно", - подчеркнул губернатор.

"Запланировано цифровое шествие "Бессмертного полка", как уже было в 2020 году", - пояснил руководитель регионального штаба этого общественного движения Павел Жуков. По его словам, в этот раз на электронных площадках будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые должны отслеживать попытки провокаций. В частности, для обеспечения безопасности акции и поддержки ее участников будет задействована нейросеть Сбербанка.

Как было отмечено на заседании оргкомитета, осложнение санитарно-эпидемической обстановки в стране и связанные с ней вынужденные ограничения никак не повлияли поддержку, оказываемую ветеранам Великой Отечественной войны, заботу об их здоровье и благополучии. Напротив, минувший юбилейный год обогатил практику новыми формами работы, потребовал существенного повышения активности от волонтеров, расширил круг решаемых ими задач. Ни одно из направлений работы, связанных с поддержкой ветеранов, не было ослаблено.