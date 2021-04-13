В Ачинске главу районной ГИБДД осудили на семь лет за взятку

Бывший начальник ГИБДД Большеулуйского района взят под стражу сразу после оглашения приговора. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Городской суд Ачинска признал экс-руководителя районной Госавтоинспекции виновным в получении крупной взятки. Бывший полицейский приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия и суда, сотрудник правоохранительных органов получил мзду в виде деревянного дома за распоряжение подчиненным пропустить без проверки документов лесовозы с грузом.

До вердикта мужчина находился под подпиской о невыезде, уточнили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.