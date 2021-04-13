В Норильске завели дело на украинца, вербовавшего россиянина для диверсии

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ против гражданина Украины, живущего в Норильске, сообщает сегодня, 13 апреля, РИА Новости со ссылкой на главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным правоохранительного ведомства, живущий на Таймыре 31-летний приверженец радикального украинского национализма в марте-апреле нынешнего года переписывался с россиянином, который имеет навыки ведения боевых действий и владеет оружием. Украинец уговаривал гражданина РФ принять участие в деятельности запрещенной экстремистской организации "Правый сектор". Речь шла о проведении диверсий в Донецкой народной республике.

Дело возбуждено по статье УК РФ "вербовка лица в деятельность экстремистской организации", уточнили в Следственном комитете.

Справка "РГ"

17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал организацию "Правый сектор" экстремистской и запретил её деятельность в России.