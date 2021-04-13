В Омске загорелись две автоцистерны в нефтехимической промзоне

В Омске произошел пожар на территории северо-западного промышленного узла. Загорелись КамАЗ и две автоцистерны.

Сообщение о пожаре на территории промзоны в Советском округе поступило на пульт МЧС в 14.13 по омскому времени.

- Горел автомобиль КамАЗ с переходом огня на две емкости, стоящие рядом. От МЧС России к месту направлено 12 единиц техники 40 человек личного состава, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Спустя 25 минут пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.