Замминистра энергетики и ЖКХ Омской области взяли под стражу

Куйбышевский районный суд города Омска принял решение о заключении под стражу заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марины Степановой. Чиновницу подозревают в коммерческом подкупе и получении взятки.

Уголовные дела в отношении Степановой возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Омской области.

- По версии следствия, Степанова, занимая должность заместителя министра и обладая как директор организационно-распорядительными полномочиями в отношении некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области", получила от руководителя этого общества в виде взятки 2 миллиона рублей, - сообщила "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова.

По версии следователей, эти деньги были переданы замминистра за покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капитальному ремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах.

Помимо этого, руководитель фонда капремонта оплачивал Степановой аренду квартиры. Она также получила от него в виде коммерческого подкупа более 191 тысячи рублей как в виде денег, так и в виде услуг имущественного характера.

Куйбышевский районный суд взял под стражу Марину Степанову на два месяца. По месту ее жительства и работы проведены обыски. Расследование уголовных дел продолжается.