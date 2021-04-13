В Северо-Осетинском государственном театре рассказали о планах на новый сезон

Открытие юбилейного, 85-го театрального сезона стало важным событием в культурной жизни Северной Осетии. Новый театральный сезон в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева насыщен не только бенефисными спектаклями и премьерами, но и весомыми изменениями в самой жизни театра благодаря поддержке руководства Северной Осетии.

После длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, жители республики увидели на сцене постановку заслуженного артиста Северной Осетии и Кабардино-Балкарии главного режиссера Осетинского театра Гиви Валиева по исторической пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III". Финансовую поддержку для реализации постановки осетинскому театру также оказало руководство республики, специально для спектакля министерством культуры были приобретены головные микрофоны.

В новом театральном сезоне состоятся премьеры "Земные боги" (В. Гаглоев), "Палата № 6" (А. П. Чехов), "Кровавая свадьба" (Ф. Гарсиа Лорка) и "Доходное место" (А. Н. Островский).

Осетинский театр сегодня взял на себя совершенно новый ориентир. Многообразная палитра репертуара и новые режиссерские подходы дают возможность выбора и создания средств выразительности.

"Осетинский театр, без сомнения, это ключевое учреждение культуры нашей республики. Хотелось бы, чтобы осуществились те задумки и планы, которые были намечены и частично уже начали реализовываться. Театр давно нуждается в серьезной реставрации: остро необходима замена электрики, коммуникации, теплоснабжения, также сценического хозяйства. Я очень надеюсь на то, что мы скоро войдем в новый театр", - отметил директор театра Чермен Дудати.

В рамках открытия юбилейного сезона в фойе театра уже развернулась экспозиция, на которой представлены произведения известных художников и скульпторов. Театралам на входе предлагают бокал шампанского. Затем гости проходят по галерее, чтобы увидеть работы известных деятелей искусства - И. Демеева, Л. Валиевой, И. Цопановой, М. Абаева.

В ближайшие месяцы в жизни театральной труппы осетинского театра также произойдут перемены. Артисты уже приступили к крупным гастролям. Спектакли будут показаны в каждом районе Северной Осетии и за пределами республики.

Для комфортных переездов актеров руководство Северной Осетии планирует приобрести два микроавтобуса и грузовой транспорт для перевозки декораций. Кроме этого, театру закупят 500 современных наушников для синхронного перевода. Специалисты полностью заменят коммуникации, обновят материально-техническую базу, в театре появятся новый звук и свет, отремонтируют гримерные для актеров.

"Благодаря помощи руководства республики, осетинский театр обрел новую жизнь. Это касается долгожданной реставрации самого театра и ремонта общежития для работников, приобретения материально-технического оснащения, транспорта, возможности обменных гастролей. Самое необходимое для нас - возможность роста", - комментирует художественный руководитель театра Гиви Валиев.

Не менее важное событие для дальнейшего развитие театра - повышение квалификации технических служб в московском театре имени Вахтангова. Сейчас на обучении находятся осветители, звукорежиссеры, художники и гримеры.

По инициативе руководства республики, театр принял группу известных критиков из ГИТИСа, среди которых театроведы, магистранты, студенты. Они отсматривают спектакли, разбирают и анализируют процесс работы сценографии и актерского мастерства.

В начале мая Российский институт театрального института - ГИТИС впервые проведет очные отборочные прослушивания талантливой молодежи СКФО в Северной Осетии. Все мероприятия кастинга пройдут на базе СОГАТ им. В. Тхапсаева. Площадка объединит желающих поступить на актерский факультет, факультет музыкального театра, режиссуры, эстрады. Отбор реализуется в рамках проекта "ГИТИС - Юг". Комиссию возглавляет ректор вуза Григорий Заславский. Прослушивание и консультации проведут советник ректора Микаэл Базоркин, завкафедрой истории и философии литературы ГИТИСа Андрей Ястребов, декан факультета музыкального театра Тимофей Сополев, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа Эдита Тибилова.

Прослушивание - это основной этап поступления в вуз, который включает в себя выразительное чтение басни, стихотворения, прозы, участие в творческом этюде, исполнении песни, танца. Участников, которые пройдут отбор, далее ждут вступительные экзамены, но уже в стенах самого вуза.