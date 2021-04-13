Глава МЧС отправил группу центрального аппарата в Санкт-Петербург

Сразу после тушения крупного пожара в Санкт-Петербурге глава МЧС России Евгений Зиничев отправил на место происшествия группу своих подчиненных из центрального аппарата.

"По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания организационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на "Невской мануфактуре", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По уточненным данным, во время тушения пожара, который начался вчера в 12:35, трое пожарных пострадали. Командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий погиб. Ему был 31 год.

Трагедия произошла, когда звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из горящего здания.

"В этот момент произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Министр МЧС России выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС.