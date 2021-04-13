У жителя Карелии изъяли 3,5 килограмма наркотиков

Сотрудники Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу в Ленинградской области задержали жителя Карелии, которого заподозрили в сбыте наркотиков. В итоге, в ходе обысков у него изъяли около 3,5 килограмма запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сначала остановили автомобиль 27-летнего жителя республики. В бардачке обнаружили сверток с кристаллическим веществом белого цвета массой около одного килограмма.

На съемных квартирах нашли еще 37 пакетов с различными веществами. Согласно экспертизе, все они являются наркотическими средствами: мефедрон, амфетамин, метилэфедрон, метамфетамин, МDMB, MMBA, марихуана.

Сбывать запрещенные вещества дилер планировал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.