Новости

"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
"Спартак" условно наказан игрой без зрителей за оскорбления Гилерме 18:11
В РФПИ рассказали о масштабах производства вакцины "Спутник V" в Индии 18:08
Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ 18:06
К тушению пожара на окраине Воронежа подключили поезд 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 19:59
Рубрика: Происшествия

В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге решением Кировского районного суда арестован актер Никита Струков, сообщает ТАСС.

В Петербурге закрыли крупную сеть вебкам-студий

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, Струкову вменяют развратные действия в отношении несовершеннолетних. До 11 июня он будет находиться под стражей.

Следственный комитет по Петербургу сообщает, что в уголовном деле три эпизода в отношении подростков. Преступления, как считает следствие, имели место в одной из квартир Кировского района города.

Никита Струков снялся в 20 фильмах и сериалах. На его счету роли в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей", "Операх", "Убойной силе", "Литейного".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа