В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию

В Петербурге решением Кировского районного суда арестован актер Никита Струков, сообщает ТАСС.

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, Струкову вменяют развратные действия в отношении несовершеннолетних. До 11 июня он будет находиться под стражей.

Следственный комитет по Петербургу сообщает, что в уголовном деле три эпизода в отношении подростков. Преступления, как считает следствие, имели место в одной из квартир Кировского района города.

Никита Струков снялся в 20 фильмах и сериалах. На его счету роли в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей", "Операх", "Убойной силе", "Литейного".