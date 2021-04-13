В Петербурге скончался актер Евгений Тиличеев

В возрасте 74 лет умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев, сообщает Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, где актер служил более 40 лет.

Он поступил в этот театр сразу после окончания Ленинградского института театра, кино и кинематографии в 1972 году. На его счету более 60 знаковых ролей. Евгений Тиличеев играл Ахилла в "Прекрасной Елене", Полковника в постановке "Мадемуазель Нитуш", Нигуща в "Веселой Вдове".

В последние годы петербургские зрители могли увидеть Евгения Тиличеева в образе князя Леопольда в "Сильве", Куделька в "Графине Марице", Шлезингера в "Лете любви".

Ну а телезрители полюбили Евгения Тиличеева за его роли в кино. Он играл Капитана в "Труффальдино из Бергамо", был Петром Первым в картине "Моя Россия", сыграл Переводчика в фильме "Иди и смотри".