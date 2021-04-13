В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания

В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу в отношении шестерых предпринимателей, работающих в трех коммерческих фирмах. Их подозревают в сговоре на рынке детского питания.

Благодаря своим договоренностям, считают в городской прокуратуре, участники картеля получили более 594 миллионов рублей.

Предпринимателей обвиняют в ограничении конкуренции. По версии следствия они в 2017 и 2018 годах подавали согласованные между собой заявки на конкурсы по определению поставщиков питания в детсады Колпинского района.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - "ограничение конкуренции" и "пособничество в ограничении конкуренции".

В ближайшее время материалы поступят в Колпинский районный суд Петербурга.