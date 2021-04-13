Жительницу Карелии осудили на 13 лет за поджог и убийство пенсионерки

24-летняя жительница Петрозаводска признана виновной в совершении преступлений по двум статьям УК РФ - убийство и поджог. Верховный суд Карелии назначил ей суровое наказание. Прокуратура республики поддержала гособвинение, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в январскую ночь нынешнего года. Пьяная девушка подожгла в подъезде деревянного дома, в котором сама жила, детскую коляску. Сделала это из личной неприязни к соседям. Накануне они вызвали полицию и сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя девушки, также пытавшегося поджечь коляску.

Случился пожар. Из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя пенсионерка, которая не смогла вовремя выйти из своей квартиры. Некоторые люди вместе с новорожденными детьми были вынуждены выбираться на улицу через окна. Кроме того, дому нанесен ущерб, который администрация города оценила в более чем девять миллионов рублей.

В суде обвиняемая вину признала частично, заявив, что хотела сжечь только коляску. По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением в один год. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.