Корабли и катера Каспийской флотилии прошли через Ростов в Черное море

Артиллерийские катера проекта "Шмель" и десантные суда типа "Дюгонь" и "Серна" Каспийской флотилии прошли через Ростов-на-Дону в направлении Таганрогского залива. В переходе из Махачкалы в Черное море участвуют 15 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, при подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон. Боевые корабли без происшествий прошли по Волго-Донскому каналу более 100 километров и преодолели 13 шлюзов.

Отряд КФЛ побывал в Волгограде, Калач-на-Дону, Волгодонске и Семикаракорске.

После окончания перехода моряки-каспийцы примут участие в масштабной тренировке по обороне Крыма и отражению воздушных и морских десантов условного противника. Кроме того, оставшиеся на Каспии корветы КФЛ вышли в позиционные районы моря для проведения артиллерийских и ракетных учений. В маневрах также принимает участие оперативно-тактическая и морская авиация Черноморского флота, а также свыше 1500 мотострелков Южного военного округа.

Отметим, что катера проекта "Шмель" могут действовать как в прибрежной морской зоне, так и на реках и озерах. Небольшая осадка и мощный двигатель позволяют оказывать огневую поддержку десанту на внутренних водоемах и топить маломерные суда противника.

На вооружение "Шмелей" имеются 76-мм артиллерийское орудие, 140 - мм пусковая реактивная установка и пулемет. Экипаж катера -14 человек. Дальность плавания - 320 морских миль.