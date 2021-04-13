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Рубрика: Происшествия

На Урале возбудили дела после побега обезьяны с выставки

Текст: Юлия Мякишева

В Асбесте прокуратура провела проверку выставки животных в торговом центре, откуда сбежал примат, об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
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Оказалось, что организатор серьезно нарушил требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях. В частности, проверяющие не нашли журнал наблюдения за здоровьем зверушек, учета их кормления, поения, дрессировок. У компании не оказалось штатного ветеринара, лекарств, оборудования для отлова беглецов.

Напомним, в марте в соцсетях появилось видео, на котором была запечатлена обезьяна, которая сбежала из клетки и свободно передвигалась по продуктовому магазину.

Несмотря на то, что животных можно выставлять максимум четыре дня, выставка в торговом центре продлилась месяц. Как уточнили в прокуратуре, устроители должны были фиксировать время "работы" братьев наших меньших в специальном журнале и учитывать то, что на глазах у публики звери должны находиться не более 12 часов.

В нарушение закона об ответственном обращении с животными на выставке было разрешено трогать и кормить питомцев, хотя специальная площадка для этого отсутствовала. Также установили, что торговый центр не предназначен для таких показов.

Прокуратура вынесла в адрес генерального директора ООО представление об устранении нарушений закона и возбудила административные дела. Наказание по статьям - штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до девяноста суток.

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