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Режиссер фильма "Конг: Остров Черепа" снимет игровой ремейк Gundam

Новости
    13.04.2021, 10:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix и Legendary подключили режиссера Джордана Вот-Робертса, известного по монстр-муви "Конг: остров Черепа", к игровой адаптации старинной и крайне популярной аниме-франшизы Gundam. Речь идет о художественном фильме с живыми актерами.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Сценарий пишет Брайан К. Вон ("Беглецы"). Детали - в секрете. По касту и датам информации еще нет, сообщает The Verve.

При этом уточнено, что в Китае картину намечено выпустить в широкий прокат, в то время как во всем остальном мире она станет сразу доступна подписчикам Netflix.

Gundam выходит с 1979-го: масса сериалов, два полнометражных анимационных фильма, манга и видеоигры в закромах - гигантская научно-фантастическая вселенная, которая ударно продолжает расширяться и развиваться непрерывно.

Закручено все вокруг боевых роботов и т.н. мобильного оружия. История Gundam разделена на десять эр, где каждая дает свой взгляд на будущее - вплоть до постапокалиптического (эра AW - After War) и фашиствующего и ксенофобского (CE - Cosmic Era).

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