Режиссер фильма "Конг: Остров Черепа" снимет игровой ремейк Gundam

Netflix и Legendary подключили режиссера Джордана Вот-Робертса, известного по монстр-муви "Конг: остров Черепа", к игровой адаптации старинной и крайне популярной аниме-франшизы Gundam. Речь идет о художественном фильме с живыми актерами.

Сценарий пишет Брайан К. Вон ("Беглецы"). Детали - в секрете. По касту и датам информации еще нет, сообщает The Verve.

При этом уточнено, что в Китае картину намечено выпустить в широкий прокат, в то время как во всем остальном мире она станет сразу доступна подписчикам Netflix.

Gundam выходит с 1979-го: масса сериалов, два полнометражных анимационных фильма, манга и видеоигры в закромах - гигантская научно-фантастическая вселенная, которая ударно продолжает расширяться и развиваться непрерывно.

Закручено все вокруг боевых роботов и т.н. мобильного оружия. История Gundam разделена на десять эр, где каждая дает свой взгляд на будущее - вплоть до постапокалиптического (эра AW - After War) и фашиствующего и ксенофобского (CE - Cosmic Era).