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13.04.2021 10:47
Рубрика: Власть

Рябков: США должны определиться с позицией по ДОН до конца мая

Для того, чтобы определиться, возвращаться в Договор по открытому нему или нет, у США осталось немного времени - решение они должны принять до мая. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: EPA
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"Осталось время у них до конца мая, - заявил дипломат. - Если они не пересмотрят нынешнюю позицию, значит, мы передадим депозитариям договора ноту о выходе РФ из этого договора".

При этом Рябков отметил, что на данный момент Москва не видит интереса Вашингтона вернуться в ДОН. По его словам, США всячески пытаются оттягивать решение этого вопроса. "Они продолжают проигрывать ту же пластинку, которая была поставлена на граммофон администрацией Трампа", - констатировал он, добавив, Россия всегда добросовестно выполняла Договор. Однако повторять это снова и снова бессмысленно, подчеркнул Рябков, так как разговор с американской стороной - "как об стенку горох".

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